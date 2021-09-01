Обявени школски календар

ВОЙВОДИНА – Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци ище у юнию принєсол правилнїки о школским календаре за основни и штреднї школи на териториї АП Войводини за школски 2021/2022. рок.

Покраїнски школски календари усоглашени зоз републичнима кед слово о початку и концу школского року, та так школски рок и у Войводини почнє нєшка, 1.септембра 2021. року, а перше полрочє будзе тирвац по 23. децембер 2021. року.

После жимского розпусту, школяре ше до учальньох враца 17. януара 2022. року, а конєц наставного року завиши од наставного плану за основни и штреднї школи.

Школяре основних и штреднїх школох буду мац лєм єдну наставну соботу, и то 2. априла.

На сайту секретарияту мож опатриц календар за основну, як и за штредню школу.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)