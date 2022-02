Оводарци нащивели библиотеку

РУСКИ КЕРЕСТУР – Два ґрупи дзецох зоз Предшколскей установи Бамби, оддзелєня Цицибан нащивели оддзелєнє Народней библиотеки у Руским Керестуре, у рамикох їх нащиви значному керестурскому будинку Замку.

Старша ґрупа зоз воспитачками Блаженку Мецек и Олю Дороґхази и старши дзеци з мишаней пополадньовей зоз воспитачку Емилию Костич у двох одвоєних терминох нащивели библиотеку дзе их дочекала библиотекарка Мария Дорошки.

Библиотекарка им з тей нагоди представела библиотеку и Замок зоз кратким и интересантним описом, потим вєдно зоз воспитачками бешедовала о сликованїцох и їх наставаню, а друженє закончене зоз опатраньом тих и подобних кнїжкох за наймладших читачох.

Дорошкова их поволала же би ше вєдно зоз своїма родичами пришли учленїц и же би затераз опатрали сликовнїци, а познєйше док постаню школяре, же би були и читаче.

