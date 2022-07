ШИД – Стреду у пополадньових годзинох на городскей депониї шмеца вибухнул огень, а огньогасци го локализовали и загашели.

Як ше наводзи локална сдамоуправа, найвироятнєйшє же причина огня нєсовисне одкладанє шмеца и такволани людски фактор, цо ма буц утвердзене.

Густи дим ше преношел од заходу ґу восточней часци городу, а депония шмеца ше находзи на виходзе зоз Шиду у напряму гранїчного преходу з Републику Горватску.

