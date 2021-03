Оглашка за закуп польопривредней жеми

КУЛА – Општина Кула 1. марца розписала явну оглашку за даванє до закупу и хаснованє польопривредней жеми, а по условийох другого кругу тє. лицитациї. И приявйованє за лицитацию диґиталне, а диґитално будзе окончена и сама лицитация пре почитованє епидемиолоґийних превентивних мирох.

Диґитални прияви и документацию, заинтесовани за тоту оглашку треба же би послали по 10. марец до 12 годзин, а диґитални прияви ше находза на урядовим интернет боку Управи за польопривредну жем http://upz.minpolj.gov.rs/.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)