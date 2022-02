Огньогасци всоботу отримали Рочну скупштину и указуюцу вежбу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Добродзечне огньогасне дружтво (ДОД) всоботу, 26. фебруара, опрез погосцительного обєкту Менза, у центру Руского Керестура, отримало указуюцу вежбу гашеня огня, а потим у Огньогасним доме отримало свою порядну Рочну скупштину.

У демонстрациї гашеня авта участвовали осмеро огньогасци хтори зоз помоцу камиона на два млази за кратки час звладали огень, а як гварели члени ДОД-у, циль таких вежбох же би медзи младима популаризовали огньогаство.

После указуюцей вежби отримана порядна Рочна скупштина на хторей поднєшени роботни и финансийни звит з прешлого року, як и роботни и финансийни плани за 2022. рок.

Як на скупштини наглашел предсидатель ДОД Михайло Рац, до порядних активносцох спада препатрунок механїзациї пред жатву и отримованє дежурства под час жатви, запровадзованє превентивних активносцох, обука пионирох и огньогасцох, а подобни плани ДОД ма и у тим року, з тим же потребне окончиц вецей роботи на отримованю Огньогасного дому.

Попри активних членох, на Скупштини були и госци з Општинского огньогасного союзу, представителє професийней Огньогасней єдинки з Кули, як и представителє ДОД-у з вецей местох з хторима керестурске Огньогасне дружтво роками сотрудзує.

На Скупштини були и представителє дзепоєдних валалских здруженьох –предсидатель Конїцкого клубу Русин Желько Папуґа, спред Церковного одбору Михайло Рамач, спред Здруженя ремеселнїкох и приватних поднїмательох його предсидатель Владимир Емейди, директора ЯКП Руском Биляна Ковачевич, предсидатель Совиту МЗ Руски Керестур Владимир Олеяр, як и секретар МЗ Михайло Пашо.

На концу Скупштини дзепоєдним членом ДОД-у, як и представнїком валалских подприємствох и здруженьох, додзелєни награди и припознаня за закладанє и унапредзованє Огньогасного дружтва.

