РУСКИ КЕРЕСТУР – Добродзечне огньогасне дружтво (ДОД) зоз Руского Керестура, нєшка отрима указуюци вежби, а потим и свою Рочну скупштину.

Указуюци вежби буду отримани опрез погосцительного обєкту Менза на 17 годзин, а Рочна скупштина заказана за 18 годзин у Доме того Дружтва.

