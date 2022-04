Одбавели перше коло

ВЕРБАС/РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалере Русину, когуцики и пионире, внєдзелю 10. априла одбавели 1. коло Першенства за младши катеґориї у Вербаше.

Перши на терен вишли когуцики хтори одбавели єдно змаганє.

У першим полчасу домашнї почали водзиц зоз 1:0, а потим Єлисей Пап виєдначел резултат. Други полчас ше бавело процив витру, а дата и нагода опробовац ше у бависку и бавячом хтори ридше наступаю на терену, цо домашнї вихасновали та по конєц бависка дали ище 3 ґоли.

За Русинових когуцикох наступели – Давид Колошняї, Тони Колошняї, Марко Илич, Йован Бошкович, Тони Надь, Даниел Фейди, Алекса Цвайґ, Никола Планчак, Єлисей Пап, Дюла Фаркаш, Андрей Виславски и Алекса Виславски.

После когуцикох наступели и пионире у двох ґрупох, та у першим змаганю, старша екипа, дзеци народзени 2009. року, страцели зоз малу предносцу домашнїх 1:0, а младша екипа, дзеци народзени 2010. и 2011. року, достали два ґоли, односно страцели зоз 2:0.

За старшу екипу Русинових пионирох бавели – Тадия Гарди, Даниєл Надь, Кристиян Малацко, Андрей Чизмар, Лука Фа, Валентина Кочиш, Теодор Штранґар, Филип Ноґо, а за младших – Тадия Гарди, Тони Орос, Марко Колошняї, Алекса Сопка, Матей Макаї, Хана Будински, Вукашин Вуйович, Андрей Провчи, Стефан Настасич, Тадей Виславски. На змаганє дзеци водзели їх тренере Сани Колошняї и Деян Йолич.

Шлїдуюце коло млади Русиновци одбавя на соботу, 16. априла, кед им до госцох придзе екипа зоз Кули, а змаганє заказане у термину од 10 по 12 годзин на Ярашу.

