КултураРутенпресТексти

Одбавена представа „Блитва и пражени кромплї”

автор Вл. Дїтко
автор Вл. Дїтко 33 Опатрене

ШИД – Прешлей соботи у Руским доме госцовал Руски народни Театер „Петро Ризнич Дядя” зоз Руского Керестура зоз театралну представу Золтана Еґрешия „Блитва и пражени кромплї”.

Дожица трох фодбалских судийох нє лєм кед слово о їх роботи на фодбалским терену алє и коло терена у зоблєкальнї та и їх особни животни подїї и спокуси попачели ше публики хтора була нє лем зоз Шиду, алє и зоз околних местох.

Одличну ґлуму насампредз Емила Нярадия як судиї и помоцних судийох хторих ґлумели Мирослав Малацко и Владимир Варґа, публика наградзела з аплаузом.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Фестивал малих сценских формох заварти зоз представу „Конєц”

Отримана манифестация „Дравски габи”

Вечар пошвецени шпиванки

Вистава кустоса Михала Шимка „Малюнок Лемковини у сучасней...

На пияток Скупштина Дружтва за руски язик, литературу...