Одбавена представа „Блитва и пражени кромплї”

ШИД – Прешлей соботи у Руским доме госцовал Руски народни Театер „Петро Ризнич Дядя” зоз Руского Керестура зоз театралну представу Золтана Еґрешия „Блитва и пражени кромплї”.

Дожица трох фодбалских судийох нє лєм кед слово о їх роботи на фодбалским терену алє и коло терена у зоблєкальнї та и їх особни животни подїї и спокуси попачели ше публики хтора була нє лем зоз Шиду, алє и зоз околних местох.

Одличну ґлуму насампредз Емила Нярадия як судиї и помоцних судийох хторих ґлумели Мирослав Малацко и Владимир Варґа, публика наградзела з аплаузом.