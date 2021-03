Одбавене ище єдно приятельске стретнуце

РУСКИ КЕРЕСТУР – Ище єдно приятельске стретнуце кадети ФК Русин одбавели всоботу, 7. марца у Руским Керестуре, процив кадетох ФК Раднички зоз Зомбору, на хторим од госцох страцели з резулатом 6:2 (2:0).

Приятельске стретнуце одбавели процив моцней екипи зоз Зомбору, хтора за аж два лиґи висше пласована од кадетох Русину, но млади фодбалере ше и попри такей конкуренциї ровноправно борели на терену.

У першим полчасу, госци водзели зоз 2:0, а у другим полчасу, после ище єдного ґолу госцуюцей, висшопласованей екипи, Божидар Чонка прилапел одбиту лабду, и зоз моцним вдереньом зоз 16 метерох дал перши ґол за Русин.

Госци нєодлуга звекшали резултат на 4:1, а потим, дзекуюци автоґолу нєсхопного ґолмана зомборскей екипи, резултат за Русин зменшани на 2:4.

После нєвихаснованого пеналу за Русин, стретнуце закончене з конєчним резултатом 6:2 за госцох.

Млади фодбалере нє маю нагоду бавиц з екипами истого ранґу, понеже з нїма бавя Першенствени змаганя, та шицки екипи зоз хторима кадети бавя приятельски стретнуца находза ше у висших лиґох од Русина.

Кадети Русину наступели у составе – Желько Шомодї, Давид Чордаш, Марио Иличич, Теодор Няради, Андрей Дудаш, Велько Шомодї, Алексей Бики, Божидар Чонка, Тадей Бодянец, Александар Тома, Лука Иличич, Матео Чордаш, Неманя Ковачевич и Давид Надь, а екипу на тим змаганю водзели тренере Зденко Шомодї и Мирослав Накич.

На соботу 13. марца, кадети Русину одбавя остатнє приятельске стретнуце на Ярашу процив ЦФК з Вербасу, а предвидзени термин за стретнуце 11 годзин.

