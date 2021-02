Одбавене перше приятельске стретнуце

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пририхтуюци ше за початкох ярнєй часци Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, фодбалере ФК Русин внєдзелю, 7. фебруара, одбавели перше приятельске стретнуце од штирох запланованих, а з резултатом ФК Русин – ФК Нєґош (Ловченац) 0꞉3 (0꞉3).

Русиновци одбавели змаганє процив ФК Нєґош зоз Ловченцу, члена Войводянскей лиґи Сивер, хтори за єдну лиґу висше пласовани у одношеню на Русин, цо и потвердзели на терену, окреме у першей часци змаганя.

У другей часци змаганя, тренер Русина Златко Саянкович, вименєл пол тима и до бависка уключел искуснєйших бавячох, цо такой и указало лєпши резултат, з оглядом же у другим полчасу змаганє прешло у менєй-вецей ровноправним бависку. Гоч ше и вельо лєпше бавело у другим полчасу, заж лєм, раз горня греда Дюкановича спашела ґолмана госцуюцей екипи, раз бице Бранковича, та резултат по конєц остал нєпременєни.

На нєдзельовим стретнуцу Русин бавел у составе – Калинич, Кочиш, Ланчужанин, Вуйович В., Вуйович Ф., Будински Д., Даноєвич, Кулич, Дюканович, Бранкович, Будински И., Рац, Маньош, Виславски, Чернок, Тома, Павлович, Ковачевич и Джуджар.

Шлїдуюце приятельске змаганє заказане за нєдзелю, 14. фебруар, на хторим Русиновци буду бавиц на домашнїм терену процив ФК ППК Кула, а змаганє почнє на 14 годзин.

