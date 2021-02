ШИД – Пред наиходзацим предлуженьом ярнєй часци фодбалского першенства у Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, ґрупа Заход, а потим Општинскей лиґи Шид, внєдзелю отримани пририхтуюци фодбалски змаганя.

У Бикичу, ОФК Бикич и Трґовачки зоз Сримскей Митровици бавели 1:1, у Бачинцох ОФК Бачинци страцели од Ердевику 2017 зоз 3 :0, а у Визичу Борец и Єднота зоз Шиду бавели 1:1.

