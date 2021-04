Одборнїки коцурскей церкви орґанизовали роботну акцию

КОЦУР – Церковни одбор грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре всоботу, 3. априла, орґанизовал першу роботну акцию у тим року. Церковни одборнїки того дня ушорели церковну порту и простор коло церкви.

На велькей поверхносци у церковней порти одборнїки покошели траву, як и опрез церкви, церковней сали, парохиї и опрез старей парохиї. За наиходзаци ярнї днї посадзене и квице котре украшує околїско коцурскей церкви. И попри тим же хвиля була кус нєвигодна и пременлїва, роботна акция ше одвивала у добрим розположеню и злоги, и одборнїком ше удало закончиц шицки заплановани роботи.

У наиходзацим периоду плановане же би ше пошорело валалски теметови. Тота роботна акция лєм єдна зоз числених котри Церковни одбор коцурскей грекокатолїцкей церкви през рок запровадзує.

