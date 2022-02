Одборнїки СО Вербас вибрали нови состав Општинскей виберанковей комисиї

ВЕРБАС – У сали за схадзки Скупштини општини Вербас у Вербаше штварток, 10. фебруара, отримана XIV схадзку локалного парламенту.

Опрез одборнїкох Скупштини општини Вербас нашол ше дньови шор зоз трома точками за розпатранє. Найважнєйша з нїх ше одношела на Предклад одлуки о розришеню и менованю членох и заменїкох членох Општинскей виберанковей комисиї Општини Вербас у стаємним составе. То представя законску обовязку єдинкох локалней самоуправи понеже 8. фебруара ступел на моц нови Закон о локалних виберанкох, з чого виходзи же городи и општини длужни меновац нових членох своїх виберанкових комисийох.

Зоз 25 гласами усвоєни предклад и вименєни состав Општинскей виберанковей комисиї, до чийого составу вошли и члени предложени з боку одборнїцких ґрупох у локалним парламенту.

После вибераня Општинскей виберанковей комсиї и трецей точки дньового шору котра ше одношела на питаня и предклади, XIV схадзку локалного парламенту закончена.

