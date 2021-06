Одбор за културу розписал преширени Конкурс за манифестациї у тим року

РУСКИ КЕРЕСТУР – Одбор за културу Националного совиту (НС) Руснацох, на своєй другей порядней схадзки котра отримана вчера вечар прейґ Зум платформи, розписал Конкурс за орґанизованє манифестацийох у 2021. року, алє и за други намени.

Пре нєсиґурносц зоз епидемийну ситуацию хтора годна условиц отримованє наших манифестацийох од националного значеня, Одбор одлучел же би Конкурс облапял и купованє народного облєчива и инструментох, анґажованє фахових руководительох и купованє опреми.

Конкурс отворени з нєшкайшим дньом, 17. юния, и будзе тирвац по 17. юлий, и на ньго годни конуровац шицки орґанизаторе наших манифестацийох котри ше находза у Календаре манифестацийох Националного совиту тє. нашо културно-уметнїцки дружтва.

На Конкурсу на розполаганю средства у суми милион 220 тисячи динари, од милион 250 тисячох, понеже тиж на вечаршей схадзки члени Одбору прилапели предкладанє же би ше зоз 30.000 потримало одход нашого писателя Миколу Шанту на промоциї його романа Панонски потвори до України дзе є обявени на українским язику и дзе виволал вельке интересованє и за цалу нашу заєднїцу.

Тото прилапене зоз принципиєлним опредзелєньом же би НС и у будучносци потримовал нє лєм нашо КУД-и, алє и поєдинцох уметнїкох рижних профилох котри и у других штредкох промовую нашу културу и руску заєднїцу.

На схадзки предложени и два особи спред нашей заєднїци як кандидати до Координациї националних совитох котра ма вибрац два особи за членох Националного совиту за културу. За кандидатох до того цела предложени новинарка Мария Тот з Нового Саду и др Деян Загорянски зоз Вербасу.

На схадзки хтору, водзел предсидатель Микола Шанта, од дзевец присутни були шейсц члени, а тиж и предсидатель и секретар Националного совиту.

