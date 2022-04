Одбор за образованє отримал два схадзки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Одбор за образованє при Националному совиту Руснацох вчера отримал два схадзки у Руским Керестуре, першу за ширшу просвитну явносц о прекладаню учебнїкох за руских школярох, а потим и порядну схадзку своїх членох.

На першей схадзки, представени резултати числених виволаньох и способох на котри удатно ришени проблеми коло онлайн настави, потим представени и перши акредитовани семинар на руским язику за наставнїкох и професорох. На самим концу, у найдлугшей часци искуства и думаня медзи собу почерали прекладателє и лекторе учебнїкох, а до дискусиї ше дзечнє уключовали и други заняти у просвити.

По законченю, отримана и порядна схадзка Одбору за образованє на котрей принєшени даскельо одлуки, а конструктивно ше розправяло и под остатню точку – рижне. Посцигнута догварка же ше того року обнови стретнуце руских предшколских дзецох, та дзеци зоз Керестура и Коцура нащивя Петроварадин уж у маю. Тиж, подобне стретнуце будзе орґанизоване и за школярох трецей и штвартей класи основней школи котри нащивя своїх парнякох у Коцуре, односно Дюрдьове.

На кратко спомнути и можлївосци школованя будуцих руских учительох на Педаґоґийним факултету у Зомборе зоз потримовку Оддзелєня за русинистику зоз Филозофским факултету у Новим Садзе, и конкретних крочайох котри превжати.

Под точку рижне, на инициятиву учителькох, предискутоване о релативно застарених роботних учебнїкох, односно Култури висловйованя за школярох другей, трецей и штвартей класи основней школи, котри уж роками по їх словох, нє провадза осучасньованє, та анї план и програм, док похвалєни нови осучаснєни Буквар, Читанка и Вежбанка. Начално посцигнута догварка, же гоч спомнути учебнїк уж у процесу видаваня, алє понеже зоз минималнима вименками, лєм коло 20 одсто, Национални совит будзе вимагац нови, а тиж предложи и авторки.

Потим, розправа закончена зоз кратку дискусию о покладаню закончуюцого испиту зоз руского язика, о проблемох коло ришеньох з якима ше стретаю оценьоваче, и коло дробних нєясносцох, а котри насице школяром знача пре кажди бод.

(Опатрене 11 раз, нєшка 11)