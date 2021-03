КУЛА – У општини Кула од початку вакцинованя, зоз шицкима файтами вакцинох, вакциновани 3.444 гражданє котри ше на порталу еУправи приявели за имунизованє, а медзи нїма 2.024 уж и ревакциновани.

Най здогаднєме, гражданє Сербиї ше можу приявиц за вакцинованє на сайту еУправи imunizacija.euprava.gov.rs дзе потребне пополнїц формулар, як и на безплатне число телефона 0800 222 334.

Вакцинованє у општини Кула ше окончує у Месней заєднїци Долнї город.

