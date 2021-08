Одгуковали и писнї и танци

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, першого дня Фестивалу Червена ружа, отримани и ревиялни наступ руских ансамблох Одгуки ровнїни, на хторим ше зоз писню и танцом, у вкупно дзеветнац точкох, окрем домашнїх, представели и други ансамбли зоз дзевец наших местох.

Традицийно, Манифестацию отворел Вельки народни оркерстер Дома култури Руски Керестур зоз писню Ружи, червени ружи, под руководительом маґистра Мирка Преґуна.

После Ружовей „гимниˮ, предсидатель Вивершного одбору Националного совиту (НС) Руснацох Желько Ковач, у мено Орґанизацийного одбору Фестивалу и НС, привитал шицких хтори вжали учасц на тогорочним Фестивалу, а потим присутних привитали и заменїк предсидателя Општини Кула Кароль Валка, як и подпредсидатель Покраїнскей влади и покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини-националней заєднїци Жолт Сакалаш.

Програма започала зоз наймладшима аматерами, дзецинску танєчну ґрупу Дома култури Руски Керестур, потим на бину виступели и други ансамбли зоз – Дюрдьова, Бикич Долу, Кули, Вербасу, Шиду, Нового Саду, Коцура, Нового Орахова и Миклошевцох, а публика з найвекшим аплаузом наградзела Буковински танци КУД-а зоз Дюрдьова.

После наступох шицких танєчних и музичних точкох, орґанизаторе пририхтали и такволани флеш моб, же би, за конєц, шицки учашнїки на бини вєдно затанцовали.

Руководителька Манифестациї и авторка конферанси була Андрея Штефанко, а през програму нащивительох водзели Адриана Надь и Андрей Орос.

По законченю програми, друженє и розвага з музику, предлужене до позних годзинох.

