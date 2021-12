Одличне бависко наймладших фодбалерох процив Вербащанох

ВЕРБАС /РУСКИ КЕРЕСТУР – Приятельске стретнуце пионирох Фодбалского клубу Русин и ФК ЦФК, отримане всоботу, 18. децембра, у Вербаше, на хторим були одбавени штири змаганя.

У першим змаганю наймладши когуцики, дзеци народзени 2013. и 2014. року, од Вербащанох страцели з резултатом 3:0, а старша ґрупа когуцикох, дзеци народзени 2011. и 2012. року, хтори одбавели нєришено 5:5.

Младша екипа пионирох, хтора була составена зоз дзецох хтори народзени 2010. року, страцели од своїх парнякох з Вербасу з резултатом 7:3, док старша ґрупа пионирох, дзеци народзени 2009. року, однєсла прешвечлїву побиду з резултатом 15:1.

За младшу ґрупу когуцикох наступели – Тони Колошняї, Йован Бошкович, Тони Сивч, Тони Надь, Дарко Еделински и Давид Гарди, док старша ґрупа когуцикох наступела у составе – Алексей Виславски, Єлисей Пап, Дюла Фаркаш, Николая Рац, Алекс Цвайґ, Никола Планчак, Марко Илич, Андрей Виславски, Лазар Плавшич, Валентина Надь.

Два ґоли за свою екипу дал Алекс Цвайґ, а Никола Планчак дал 3 ґоли, и зоз тим бул и бавяч змаганя.

Младша ґрупа пионирох наступела у составе – Даниєл Иванкович, Матеа Югик, Хана Будински, Марко Колошняї, Марко Драґутинович, Алекса Сопка, Урош Плавшич, Лука Стойков, Тони Орос, Лука Фа и Андрей Провчи, а ґоли дали Тони Орос, Алекса Сопка и Лука Стойков.

За старшу ґрупу пионирох наступели – Кристиян Малацко, Йован Плавшич, Валентина Кочиш, Лука Фа, Хана Будински, Даниєл Надь, Андрей Чизмар, Теодор Штранґар, Тони Орос, Марко Колошняї и Марко Драґутинович, а ґоли за свойо екипи дали – Теодор Штранґар (4), Кристиян Малацко (3), Андрей Чизмар (3), Даниєл Надь (2), Валентина Кочиш (2), Лука Фа.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)