Одличне бависко рукометашох

ҐАКОВО – У 12. колу Войводянскей рукометней лиґи Сивер Сивер, рукометаше Русина всоботу 15. мая госцовали у Ґакове дзе зоз домашнїм Ґраничаром одбавели нєришено 28:28 (14:9).

Перши полчас глашел 14:9 за домашнїх, док у другим полчасу резултат бул 19:14 за Русин. Русиново рукометаше до Ґакова пошли зоз малочислену екипу и без ґолмана, та ше Петар Пирожек першираз нашол у улоги ґолмана.

Найрозположенши ґол ґетере були Филип Тома зоз 9 и капитен Славко Гербут зоз 5 датима ґолами.

Ґоли за Русин ище дали – Владислав Салак 4, Филип Орос и Виктор Микита по 3, Давор Хома 2, Петар Пирожек и Мирослав Виславски по 1 ґол.

У шлїдуюцим колу до Керестура приходзи „Сивец 69ˮ хтори забера 3. место, а Русин 4., з тим же зоз побиду Русина, екипи би заменєли места.

