Одлични резултати на Окружним змаганю зоз биолоґиї

ЗОМБОР – На Окружним змаганю зоз биолоґиї, хторе отримане 25. априла у Зомборе у Основней школи Доситей Обрадович, школяре Основней и штеднєй школи зоз домом школярох Петро Кузмяк з Руского Керестура, витворели одлични резултати.

На змаганю участвовали пецеро школяре керестурскей Школи, а 3. место завжали Олеґ Катона и Кристина Гарвильчак, школяре 5. класи.

Окрем нїх, на змаганю участвовали и Тони Чизмар, Даниел Фейди и Матеа Бучко шицки школяре 6. класи основней школи.

Успих представя значне припознанє як за школярох, так и за школу, хтора у континуитету пестує знанє и потримує школярох посцигнуц цо висши резултати.