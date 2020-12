Одложене прикапчованє часци нового цивоводу пре гаварию

ШИД – Вчера ЯКП „Водовод“ плановало прикапчац часц нового цивоводу длугокого єден километер на постояци цивовод, медзитим пре гаварию на цивоводу спомнути роботи, хтори мали буц од 8-20 годзин, одложени.

Як наводза у Водоводу, гавария на цивоводу онєможлївела полнєнє резервоара з води у Шидзе и прето роботи одложени, а пре пуканє циви, води нє було до 8 по 12 годзин.

Зоз спомнутого подприємства сообщене же гражданє буду благочасово обвисцени о новим термину роботох кед без води останю хаснователє у Шидзе, Вашици, Илинцох, Гранїчним преходзе Батровци, Беркасове, Ґибарцу, Бачинцох, Куковцох, Ердевику и Бинґули.

