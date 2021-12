ШИД – На вчерайшей схадзки Скупштини општини Шид (СО), хтора зволана по швидким поступку и з двома точками дньового шору, одборнїки прилапели Звит о витвореню приходох и розходох спрам Одлуки о буджету за перши дзевец мешаци 2021 року од 1. януара по 30. септемебер 2021. року.

Одбирнїки прилапели и Одлуку о вименкох и дополнєньох Одлуки о буджету за 2021. рок.

