Одобрени Еразмус плус проєкт и за ґимназиялцох

РУСКИ КЕРЕСТУР –Керестурскей Штреднєй школи „Петро Кузмяк” одобрени ище єден Ерасмус плус проєкт мобилносци школярох, и то за школярох ґимназиї, хтори буду мац нагоди усовершовац свойо знанє звонка матичней школи.

Пред тим уж на Еразмус плус проєктох одобрени и проєкт за школярох напряму туристично-готелиєрски технїчар. Нове од вчера же и три школярки того напряму котри поєдинєчно конкуровали, витворели високи пласман на конкурованю у проєкту INTERVET WB за мешачне стажованє у Севилї у Шпаниї, дзе одпутую 1. септембра.

