Одпитованє од бувшого пароха и привит новому

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Дня 24. октобра у церкви Вознесения Господнього у Митровици була зворушлїва подїя. После Служби, котру служел остатнїраз як парох о. Владислав Варґа вєдно з новопоставеним парохом о. Игором Вовком и ґенералним викаром сримским Едвардом, шлїдзело одпитованє од пароха Варґи а медзи численима особами, од нього ше одпитало и Руске и Українске дружтво, Старши Шестри котри водза бриґу о церкви, церковни Одбор, алє и поєдинци котри му сцели придац особни дарунок и подзекованє за 9 мешачне служенє у тей заєднїци.

Цикаве же медзи численима дарунками, єден млади челєднїк Руснак му подаровал и нови епитрахиль и замодлєл го же би их вше провадзел у своїх молитвох. Парох ше, очиглядне зворушени, одпитал и подзековал им за шицку їх любов, а нови парох о. Вовк подзековал шицким котри го щиро пришли поздравиц и привитац, а вец у сали Покрови бул пририхтали святочни коктел за обидвох паноцох.

