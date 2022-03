Одредзени рядошлїд кандидатох на предсидательних виберанкох

БЕОҐРАД – На вчера отриманей схадзки Републичней виберанковей комисиї (РВК) зоз жребом одредзени рядошлїд кандидатох на гласацким лїстку на предсидательних виберанкох.

Перши кандидат на гласацким лїстку будзе предсидатель Сербских правоориєнтованих Миша Вацич, друга будзе Биляна Стойкович кандидатка спред коалициї Мушиме, а треца представнїца коалициї Суверенисти Бранка Стаменкович.

Штварти на лїстку будзе представнїк Зєдинєней Сербиї Здравко Понош, а пията предсидателька странки Завитнїки Милица Дюрдєвич Стаменковски.

На шестим месце Александар Вучич котрого кандидовали Сербска напредна странка и Социялистична партия Сербиї зоз вецей меншима странками.

Седми по шоре на гласацким лїстку будзе предсидатель Демократскей странки Сербиї и єден з лидерох коалициї НАДА Милош Йованович, а на осмим месце предсидатель руху Двери Бошко Обрадович.

Вицагованє окончене так же єден член Комисиї вицаговал мено кандидата за предсидателя Сербиї, а други член РВК зоз другого бубену вицаговал шорни числа.

