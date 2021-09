Одслужени парастоси за о. Малацка

СРИМСКА МИТРОВИЦА/БЕОҐРАД – З оглядом же нєдавно поховани о. Малацко бул и дочасови управитель парохиї Вознесения Господнього у Сримскей Митровици, од юния до авґуста 2003.року, парохиянє ше внєдзелю, 19. септембра, зишли и здогадли на ньго, а того дня одслужени и парастос.

Як сами вирни приповедали, паноцец Малацко мал чежку улогу у тим периодзе кед приходзел зоз Шиду служиц до Митровици, бо парох о. Стефан Питка тиж нагло и нєсподзивано умар. З оглядом же у прешлим тижню була и седем рочнїца шмерци бувшого митровацкого пароха о. Зиновия Вовка, парохиянє до молитви улючели и його благородну душу.

Тей истей нєдзелї и вирни беоґрадскей парохиї св. Кирила и Методия одслужели парастос за о. Малацка, котри од початку потримовал снованє тей парохиї и приходзел на Кирбай зоз керестурским хором.

(Опатрене 9 раз, нєшка 9)