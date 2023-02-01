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Од априла у своїх просторийох

автор А. Паланчанин, фото В. Вуячич
автор А. Паланчанин, фото В. Вуячич 312 Опатрене

НОВИ САД – Хижа у Улїци Матици сербскей 15 у Новим Садзе, о даскельо мешаци будзе шедзиско нашого Заводу за културу войводянских Руснацох.

Од кеди хижа купена, крочай по крочай ше ришовало просторни проблем наших двох институцийох – НВУ „Руске слово” и Заводу за културу войводянских Руснацох, хтори за тераз на истей адреси.

Роботи на адаптациї будинку почали концом марца прешлого року, а того априла би требали буц закончени и будинок би требал буц шветочнє отворени.

Обєкт дзе ше пощвидко преселї Завод будзе мац коло 240 квадратни метери простору за хаснованє. Окрем канцеларийного простору, адаптовани и пиньвица и пойд хтори спрам идейних ришеньох буду вецей як идеални и за отримованє културних манифестацийох.

Финансийни средства за адаптацию простору обезпечела Покраїнска влада и Национални совит и преруцени су на рахунок Заводу, одкаль ше виплацую виводзачом роботох.

Покраїнска влада указала порихтаносц обезпечиц и додатни средства за менши роботи вязани за ушоренє вонкашнього простору. Термин за реализацию достатих средствох од Покраїнскей влади 3. април того року.

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