Од вчера важа нови мири за погосцительни обєкти

БЕОҐРАД – Як Кризни штаб одлучел, од вчера ше запровадзую нови мири у борби процив пандемиї коронавирусу. З тима мирами оможлївене погосцительним обєктом же би послуговали госцох у отвореней часци обєкта.

Предписани епидемиолоґийни мири за тоти обєкти подрозумюю же би столи були оддалєни єдни од других два квадратни метери, же би за столом нє шмели шедзиц вецей як пейц особи котри вєдно зоз роботнїками у обєкту муша ношиц защитни маски и почитовац защитни мири.

Роботни час тих обєктох будзе од 6 по 22 годзин.

