Од вчера доступни Е-календар

НОВИ САД – Од вчера на сайту Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци доступни Е-календар за школски 2021/22. рок, на котрим хаснователє годни видзиц приказ роботних и нєроботних дньох, кеди державни и вирски швета, початок и конєц полрочя.

Як пише у сообщеню Покраїнскей влади, у рамикох того календару хаснователє годни видзиц и датуми пробного и закончуюцого испиту и розпорядок роботних соботох за шлїдуюци школски рок.

На тот способ просвитним роботнїком, родичом и школяром основних и штреднїх школох на териториї Войводини будзе лєгчейше препатриц и провадзиц роботни обовязки под час школского року, наведзене у сообщеню.

На сайту окреме поставени е-календари за основну и за штредню школу.

