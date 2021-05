ШИД – На предлог Штабу за позарядово ситуациї општини Шид, предсидатель Општини Зоран Семенович принєсол одлуку о утаргованю позарядовей ситуациї на подручу цалей општини Шид.

Одлука ступела на моц од вчера, 25. мая од 10 годзин, пре значно вигоднєйши епидемиолоґийни стан на подручу цалей општини.

