Од дзецинства по пензионерски днї мож томи написац

Но, та, кед уж часто слово о тим визначеним, у тей хвильки найлєпшим и, без сумнїву добрим дуалним школованю у нашей жеми, якош ме застало власне паметанє та, гайд, опитац ше старшим… Видзело ше ми цошка познате, алє нє одтераз. Децениями ше у нас так школовало, а вец зме пожадали буц векши майстрове и од самих майстрох…

Наш собешеднїк Ярослав, Славо Папуґа, Дюрчов, керестурски пензионер, праве по таким способу школованя закончел за муляра. Робел то цали живот, а анї сам нє знал же то дуалне, но та цо? Поправдзе, Славо за муляра закончел медзи остатнїма, реформи сцели буц мудрейши од живота ище теди, штредком седемдзешатих у столїтию за нами.

– Народзени сом пейдзешатого року, точно на половки вика – нашмеял ше и Славо, син єдинєц мацери Амали, ґаздинї и оца Любу, млїнара. Надумал буц, а бул, добри майстор муляр, та будовал цо лєм могол и сцел.

– Нєправо ми кед нєшкайшим младшим, та аж анї унуком, нє можем розтолковац же нас у ґенерациї у Основней школи було сто трицецеро дзеци. Же зме одросли вєдно, у бависку, у дружтве. Же зме вше були научени помогнуц другому… Нашо дзецинство було наисце прекрасне

СИН ЯК ШЕҐЕРТ МАЛ ЛЄМ ДАКУС МЕНШУ ПЛАЦУ ОД ОЦА

Школа Школярох у привреди, теди ше то так волало у Кули, була праве за тото, а у єдней класи, гвари Славо, було и мулярох, цимерманох, армирачох, лївцох… То так функционовало же, як шеґерт мал мешачну плацу петнац, а власни оцец, у млїну, двацец три тисячи. По правдзе, чи нє?

То так було кед ше настава одвивала у школи, а вец на праксу кажди други дзень, хто дзе ишол, односно там дзе себе сам обезпечел место за практичне ученє у фаху. Дзень ту, дзень там, просте же нє може буц простейше, а ефекти були, у першим шоре, добре знанє, и сиґурна робота и то найчастейше там дзе ше ходзело и на праксу. Плановане то уж теди, кеди и кому котрого фаху буду потребни роботнїци, лєм тельо же паметанє часто нєсиґурне, скламе и там дзе би ше дахто упар зоз шицку власну силу.

– Но, нє остал я лєм на тим – припомина собешеднїк. – У рокох после школи сом закончел и за професийного вожача, за шицко, лєм за автобус нє було дзеки.

А як почало зоз школску праксу у кулскей ;,Изґраднї”, закончело ше так же праве там и достал роботу.

Тото же зме мали дуалне школованє, ясне ми постало озда аж у пензиї, анї сами зме нє знали же зме опрез часу и то тельо роки – ошмихнул ше Славо. Шицко єдно, алє стої же Керестурци народзени у „Балашевич” рокох, Славу познали и познаю скоро виключно як ґолмана рукометашох Русина, та дакус як фодбалера на Ярашу, вец ознова у Старей школи на рукомету, вец як танцоша у Доме култури зоз ґенерацию котру на сцену поставял Силво Ґача и так, дакус доокола, по даскельо раз, а енерґиї було за шицко.

И НА БИНУ И НА ТЕРЕН, ТРАВУ ЛЄБО ТРОЗҐУ

Од рукомета сом ше обрал ище у основней школи – приповеда собешеднїк Славо. – Секцию теди водзел Михал Пицоль, Рац, а озда зме лєм насправди були добри кед зме 1965. року у Панчеву, на уровню школских змаганьох були найлєпши у Покраїни – памета Ярослав.

– По 1966. рок сом бранєл, вец єден рок пришол шор за фодбал, а вец, заш о рок назад на терен и трозґу до Старей школи. Зоз фолклором, а и то приповедка за себе, були зме наисце добри ансамбл, а як нєшка паметам одход до Свиднїку, на швето Руснацох у тедишнєй Чехословацкей – вяже думку за думку Славо Дюрча.

– Паметам же кед нашо зашпивали „Браца Русини”, стануло на ноги на тисячи присутних як ше анї на гимну нє ставало. И тераз чувствуєм як то кед ци шерцо биє до реброх и нє става од щесца и радосци… Мраз треше чловека од щесца!

Як то уж и идзе, лєбо голєм теди було так, седемдзешат першого Славо пошол до Войска, а после того, зоз Владом Ґажийом вєдно, бул и у кулским РК „Гайдук”. Шицко то ишло по своїм шоре, праве так як то и треба же би було.

Остал спорт, та и рукомет и фодбал, дзешка под скору, у креви и ґенох, а кед нє мож вецей анї так побегнуц, спортска гала ту блїзко, та зоз Вельком Петричичом и Козаром души мож пущиц на волю, а уживаю и очи. Петричич ме и нагварел пременїц фирму, та сом после Кули досц робел и у керестурским „Домe”. Шицко то уж лєм паметанє – гвари на концу Ярослав Папуґа.

Зоз супругу Марчу, дзивоцке Фа, Ґалускову, уживаю у пензийох, алє, гваря, вше то ище єст дзешка и цошка поробиц, доробиц, кафу попиц зоз сушедством, лєбо лєм чекац хторе од пецерих унучатох би могло забегнуц до дїда и баби на керестурски Збегньов.

ЗА ЦЕШЕНЄ, И ТО ЯКЕ…

Марча и Славо Дюрчово, Папуґово, маю двойо одроснути дзеци. Уж давно и вони свойо людзе, як то гваря Керестурци.

Ясмина народзена перша, одата є Максимович у нєдалєким Лалитю. Єй дзеци зоз супругом Цвияном, собешеднїково унуки, Андреа, Тамара и Микола. Андреа, мастер хемиї и керестурска ґимназиялка, уж и сама занята. Син Желько зоз супругу Ясминку ма Иґора и младшу Лару.

СВОЙО ШЕ ЧУВА

Кед зме уж коло койдзеякого мудрованя, а єст го и вецей як треба, мушим спомнуц, гвари собешеднїкова супруга, же нам лалицки унучата, так як по сербски и словацки, так исто бешедую и по руски, а коло того и пишу. Нє лєм же су писмени, алє и пишу литературни твори котри уж и наградзовани – цеши ше баба Марча у своїх.

