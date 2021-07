Од „Мелодийох” та надалєй у Сриме ше буду предавац кнїжки „Руского слова”

НОВИ САД/ШИД – Кнїжки НВУ „Руске слово”, од 31. юлия та надалєй, у Шидзе годно купиц при колпортерови нашей Установи Владимирови Гарвильчакови. Кнїжки годно наручиц на телефон 062 44 09 74, або на адреси Саве Шумановича 129а.

Одредзени вибор кнїжкох зоз прешлорочней и тогорочней продукциї годно купиц уж од соботи, 31. юлия у Шидзе на штанду НВУ „Руске слово” на Фестивалє „Мелодиї Руского двору”, кеди почина и лєтни попуст.

Лєтнї авґустовски попуст 30 одсто на шицки кнїжки у НВУ „Руске слово” будзе тирвац од 31. юлия по 31. авґуст 2021. року. Векшина кнїжкох будзе коштац 210 динари, а з тогорочней продукциї будзе пейц нови кнїжки, медзи котрима и нова сликовнїца за дзеци „Карусел” зоз налїпками, котру НВУ „Руске слово” пририхтала вєдно зоз Заводом за културу войводянских Руснацох.

Кнїжки „Руского слова” на попусту найлєгчейше годно наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com/.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)