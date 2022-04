Од нас завиши наша будучносц

Цалком нєобчекована и до конца окреме нєвигодна ситуация котра настала пре пандемию уж виволала колосални пременки у нашим каждодньовим живоце и нагнала нас же бизме прилапели цалком нову, примушуюцу реалносц и дочасово мири. Шведкове зме же тоти два роки за нами пребегли коло нас и у колективним паметаню останє лєм жимни статистични податок же вецей як шейсц милиони людзох на планети уж вецей нє зоз нами, пошлїдки ище вше спатраме, а дзепоєдних зме ище анї нє свидоми.

Так зме, наприклад, пришли до ситуациї же ше цалком лоґични рядошлїд запланованих активносцох на уровню держави розточел, бо ясна ствар же попис жительства и обисцох потребне поробиц як першу и приоритетну подїю котра дава релевантни информациї о тим кельо нас жительох, а и меншинох насправди єст у тей хвильки. Вец би були парламентарни и предсидательски виберанки, а потим виберанки за нови зволаня националних совитох националних меншинох.

Пре почитованє законох и огранїчене тирванє достатих мандатох, перше буду поробени парламентарни и предсидательски виберанки и виберанки у дзепоєдних локалних самоуправох. На виберанки треба висц, бо то наша колективна одвичательносц спрам будучносци и на тот способ дац свойо доприношенє и вихасновац свойо гражданске право и сполнїц свою гражданску обовязку.

Потим, початком октобра будзе поробени попис жительства и обисцох, а на сукцесивне обявйованє достатих податкох ше будзе чекац найменєй три мешаци, та аж и до рока. Тот попис кажда держава треба же би окончела кажди 10 роки и на тот способ мала прецизни податки котри нєобходни за правилне димензионованє, планованє и финансованє инфраструктури, державней управи, локалней самоуправи и шицких других установох, институцийох и орґанизацийох, нєобходних за нормалне функционованє єдней дружтвеней заєднїци. Тот попис важни за шицких, та и за нас Руснацох, окреме же зме свидоми же нам вкупни демоґрафски параметри нєвигодни, як и скоро шицким другим националним заєднїцом у Републики Сербиї, та и векшинскому народу. Прето нам, Руснацом, окреме значне же би тота робота коло попису була окончена на цо квалитетнєйши способ, же би облапела шицких Руснацох и на тот способ отримала нашо здобути права и можлївосци котри ше планую и финансую спрам абсолутного числа жительства каждей заєднїци и директно ше одноши на число членох у Националним совиту, а цо ище важнєйше, одноши ше на буджет Националного совиту и Заводу за културу войводянских Руснацох, „Руского слова” и индиректно на РНТ „Петро Ризнич Дядя”, як и на шицки други нашо здруженя, установи, институциї, предшколски установи, школи, радио и телевизию. У тим смислу, у догварки котра посцигнута медзи Координацию националних совитох и републичним Заводом за статистику, дефиноване же ми Руснаци будземе мац по єдного члена у пописних комисийох у општини Кула, Вербас и Жабель, же достанєме одредзене число пописовачох котри оконча обуку и буду робиц попис на руским язику, а уж пририхтани и одредзени приручнїки, як и пописни лїстини на 20 язикох националних меншинох за шицких пописовачох и инструкторох котри буду робиц у мишаних штредкох.

За новембер предвидзени виберанки за Национални совити, но спрам информацийох котри зме достали, годно ше случиц же ше мандати терашнїх зволаньох националних совитох предлужа, и же то будзе поробене аж кед ше достаню релевантни податки зоз попису жительства, у цеку 2023. року. То друга, барз значна подїя за нашу руску зєднїцу, бо од вкупного числа особох котри ше находза на окремним виберацким списку завиши способ вибераня нових членох до Националного совиту. Прето потребне же би ше шицки, а окреме млади, анґажовали и благочасово преверели чи су уписани до окремного виберацкого списку, цо мож превериц на сайту: https://upit.posebanbirackispisak.gov.rs, дзе потребне уписац свойо матичне число и контролни букви котри ше укажу пре верификацию, та будзе написане же чи особа на списку, чи нє. Кед є нє уписана, потребне пополнїц и подписац формулар у општини/матичара. За додатни питаня и преверйованє за тих цо нє маю можлївосци, мож ше поинформовац у Националним совиту кажди дзень од 8 до 16 годзин.

Зоз тей нагоди, апелуєм на младих же би ше начас уписали до окремного виберацкого списку (30 днї пред виберанками за национални совити), бо так витворя себе можлївосц участвовац и уплївовац на збуваня у своєй рускей заєднїци, а на нїх окреме рахуєме же буду охраньовац и преношиц наш руски идентитет и традицию длугу скоро три вики, будуцим поколєньом, на чесц и славу нашим предком.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)