Од нового року нова рубрика

Од Нового року до наших тижньових новинох уведли зме нову рубрику под назву „Руснаци и швет” у хторей будземе представяц младих, алє и шицких талантованих и успишних Руснацох, хтори жию розошати ширцом по швеце, хтори ше знашли и маю успишни кариєри. З оглядом на тото же нам нєшка сучасни способи комуникациї оможлївюю швидки контакти на цалей планети Жеми, вони нам оможлївюю и реализацию тей нашей задумки.

Идея уж длугши час присутна у Редакциї „Руского слова”, бо зме, з часу на час, писали о людзох хтори жию даґдзе далєко у швеце, як наприклад у Канади, Австралиї, Анґлиї… Намира нам витвориц и отримовац контакти, нє забуц нї на кого.

На Националним швету Руснацох, на Шветочней академиї, публики представени тройо етабловани музичаре, хтори маю успишни кариєри у иножемстве. Вони нє могли припутовац пре пандемию, пре свойо професийни и фамелийни обовязки, алє прейґ сучасних медийох заш лєм були з нами, повинчовали Швето на руским язику и указали красоту свойого таланту през часточку власного музичного репертоару.

Руска заєднїца так указала же дзба о шицких, же єй шицки важни, же ше повязуєме планетарно прейґ сучасних медийох, же тримаюци фокус на тих младших ґенерацийох, наша интенция же бизме их нє страцели з рускей заєднїци зоз їх одходом до швета, же бизме их интеґровали на таки способ, же би вони и там далєко знали цо ше случує дома, а ми, же бизме знали о тим як ше вони знашли у вельким швеце, як то випатра жиц у иножемстве.

У тих контактох нам найважнєйше же би Руснаци зачували свой руски идентитет, же би нє забували на свойо походзенє, язик, и край зоз хторого пошли, а же би читаче „Руского” могли провадзиц и їх успихи през нашо новини. Рубрика ище лєм на початку, помали ше формує, ушорює ю редакторка Мая Зазуляк Гарди, хтора уж ма искуства у контактох зоз младима през ушорйованє младежского часопису МАК.

Вшелїяк, шицки читаче хтори познаю дакого у иножемстве, або маю родзину, можу нам явиц до Редакциї, та так дойдземе до людских ресурсох и прешириме мрежу контактох, та будземе писац о шицких Руснацох до хторих зме годни дойсц. Контакт мож витвориц лєм кед обидва боки заинтересовани и сцу сотрудзовац. Най бизме и на таки способ цо длужей чували и ширели наш руски идентитет.

Ище стари Латинє мали присловку же „Per aspera ad astra – По церню ґу гвиздом”, бо за кажди успих потребни вельки труд и робота. Прето о тих, цо з нашей заєднїци „долапели гвизди”, маме намиру писац, же би були парадиґма ґенерацийом цо приходза.

