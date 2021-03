Од нєшка важа нови мири Кризного штабу

БЕОҐРАД – Кризни штаб на вчерайшей схадзки принєсол нови мири пре погоршану епидемиолоґийну ситуацию у держави. Мири почню важиц нєшка, а буду тирвац по пондзелок, кед би ше Кризни штаб озновал мал зисц и и одлучовац о евентуалним предлуженю мирох.

Як после схадзки сообщел покраїнски секретар за здравство др Зоран Ґойкович, нєшка и наютре будзе заварте шицко окрем предавальньох поживи, апатики и бензински пумпи.

Заказани спортски змаганя тиж можу буц отримани, алє без публики, док шицки културни манифестациї буду одказани.

Принєшена и одлука котра ше одноши на школярох висших класох основней школи, од 5. по 8. класу, котри вєдно зоз школярами штреднїх школох од пондзелку буду на онлайн настави. Тота одлука будзе важиц по пияток, 19. марец, а потим ше будзе одлучовац чи будзе предлужена.

Як виявел покраїнски секретар, розпатра ше и можлївосц отвераня вельо вецей пунктох по локалних штредкох, дзе би ше могли вакциновац и тоти котри ше нє приявели прейґ еУправи.

На пондзелок би мала буц отримана нова схадзка Кризного штабу.

