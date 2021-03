Од нєшка важа нови мири

БЕОҐРАД – Кризни штаб на вчерайшей схадзки пременєл одлуки о мирох котри важели потераз, а нови буду важиц од нєшка од 6 годзин рано.

У сообщеню Влади Сербиї, оставаю заварти шицки погосцительни обєкти и тарґовински центри, а предавальнї поживи и установи култури як цо биоскопи, театри, музеї, ґалериї, библиотеки можу робиц до 21 г. Шицки други обєкти можу робиц до 20 г., алє за нїх буду важиц пооштрени условия роботи.

То значи же у каждим обєкту хтори будзе робиц муши ше обезпечиц найменєй дзевец квадратни метери по особи. Ту винїмок терховнї, фитнес клуби и спа-центри дзе по особи муша буц обезпечени шеснац квадратни метери простору, цо буду контроловац инспекцийни служби.

Цо ше дотика образовного сектору, наставу у школи и надалєй буду провадзиц школяре од першей по штварту класу, а шицки други школяре наставу буду слухац онлайн.

Од нєшка почина и вакцинованє студентох на териториї цалей Сербиї у орґанизованих пунктох по студентских домох од дзевец годзин.

Вакцинация гражданох будзе ше одвивац по плану.

