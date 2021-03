Од нєшка важа пооштрени мири

БЕОҐРАД – Же епидемиолоґийна ситуация погоршана потвердзую и податки о числу охорених и умартих, та Кризни штаб на вчерайшей схадзки потвердзел мири котри буду важиц од нєшка по пондзелок, до 6 годзин рано.

По розказу Влади Сербиї, буду заварти шицки погосцительни обєкти, ресторани, тарґовински центри, предавальнї (окрем тих хтори предаваю намирнїци), биоскопи, музеї, ґалериї, козметични и фризерски салони, ставяльнї, кладзальнї, терховнї, базени и други обєкти зоз подобну дїялносцу.

Мири ше нє одноша на подприємстваи фабрики, а буду отворени и шицки шалтери державней управи, пошти, банки, осиґуруюцих дружтвох и меняльнї.

Як и прешлих викендох, робота будзе допущена апатиком, лабораторийом, стоматолоґийним и ветеринарским ординацийом и апатиком, пияцом, трафиком и предавальньом статковей покарми.

Того тижня годни робиц и ципеларе, склорезаче, скравецки роботнї, вулканизере, а бензински пумпи можу предавац бензин.

По нових мирох, предшколски установи буду порядно робиц.

Компетентни орґани, инспекцийни служби и комунална полиция строго будзе карац нєпочитованє епидемиолоґийних мирох, та Влада Сербиї шицких поволала же би ше их шицки притримовали.

Вакцинация гражданох будзе ше одвивац по плану.

