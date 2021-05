ЖАБЕЛЬ – На пунктох за вакцинованє у шицких штирох местох општини Жабель нєшка, 20. мая, почнє акция додзельованя ваучерох особом котри буду вакциновани.

Гражданє такой по вакцинованю достаню ваучер котри годни вихасновац у дутянох ДОО „Cvece” чийо обєкти єст у каджим општинским месце. Вредносц ваучера два тисячи динари, а годзен буц вихасновани на дзень приятей вакцини, або шлїдуюци два днї после приятей вакцини.

