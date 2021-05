РУСКИ КЕРЕСТУР – У Марийовим святилїщу Водици нєшка почина Водицов тидзень, кед там кажди дзень буду служени Служби Божо и Молебен до Богодорици, вечар на 19 годзин.

Водицов тидзень тиж ма длугу традицию, а отримує ше остатнї тидзень у маю котри и у нашей Церкви пошvецени Пречистей Дїви Мариї.

Служба Божа у Водици будзе и на нєдзелю на 19 годзин, а Водицов тидзень ше закончи 31. мая кед и нєзаповедане швето Царици Богородици.

