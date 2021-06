ЖАБЕЛЬ – Нєшка ознова почина акция дзелєня ваучерох гражданом општини Жабель котри ше першираз вакциную процив Ковиду-19.

На шицких вакциналних пунктох у шицких штирох населєних местох – Жаблю, Чуроґу, Ґосподнїцох и у Дюрдьове – од нєшка по соботу гражданє такой после вакцинованя достаню ваучер у вредносци од 2.000 динари котри можу вихасновац у обєктох доо Квеце.

Ваучер мож вихасновац два днї по вакцинованю, а додзелює ше го як награду за одвичательне справованє.

