Од нєшка попуст 30 одсто на кнїжки за Миколая-крачунско-новорочни швета

НОВИ САД – Од нєшка, 25. новембра, почина уж узвичаєни попуст од 30 одсто на шицки кнїжки у Новинско-видавательней установи „Руске слово” за Миколая-крачунско-новорочни швета, котри будзе тирвац по 24. децембер 2021. року.

Векшина нових кнїжкох будзе коштац 210 динари же би були доступни за шветочни пакецики, а електронски каталоґ 125 кнїжкох и виданьох можеце превжац на тим линку (у ПДФ формату).

Кнїжки годно купиц у представительствох НВУ „Руске слово” :

У Новим Садзе на новей адреси Футожска 2, на трецим поверху пондзелок – пияток од 9 по 14 годзин, информациї на телефон 021/6613-697. Тиж так на киоску Грекокатолїцкей церкви св. апостолох Петра и Павла, на углє Милетичовей и Йована Суботича у Новим Садзе.

У Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на другим поверху, информациї на телефон 025/703-311, пондзелок – пияток од 9 по 13 годзин.

У Коцуре у Кнїжкарнї „Анни”, на адреси Ошлєбодзеня 5б (прейґ драги Школи) и на телефон моб: 062 85 10 341.

У Шидзе при колпортерови Владимирови Гарвильчакови, на адреси Саве Шумановича 129а и на телефон моб: 062 44 09 74.

У Дюрдьове при Якимови Гардийови на телефон моб: 064 36 996 73.

Кнїжки „Руского слова” на попусту найлєгчейше наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com/.

За купени на попусту 10 кнїжки одразу, дарує ше предлату тижньових новинох „е-Рускe словo” (у ПДФ формату) до конца 2022. року. За тих цо купя 20 кнїжки на попусту, дарує ше друковану предплату тижньових новинох „Руске слово” до конца 2022. рока.

(Опатрене 18 раз, нєшка 18)