ШИД – По словох др Крсти Куреша, директора Дома здравя, од нєшка у Доме здравя почнє ревакцинованє особох хтори пред трома тижнями достали першу дозу вакцини.

Потераз першу дозу вакцини у општини Шид достали 1.379 особи, а кеди будзе предлужене вакцинованє др Куреш гвари же завиши од плана хтори роби еУправа.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)