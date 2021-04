СЕРБИЯ – Од нєшка на порталу Управи за трезор ше мож приявиц за державну помоц 30+30 еври, а од 5. мая почнє приявйованє и прейґ телефона, обидва способи буду тирвац по 15. май.

За тоту помоц нє треба же би ше приявйовали пензионере, хаснователє социялней помоци и особи у гарешту. Тоти три ґрупи гражданох достаню помоц без прияви – 6. мая будзе виплацене пензионером, а други два ґрупи 7. мая.

