Од нєшка приявйованє за пописовачох на попису

СЕРБИЯ – Уж почали пририхтованя за наиходзаци попис жительства котри будзе отримани од 1. по 31. октобер.

Од нєшка почина приявйованє за пописовачох, а то окреме важне у општинох у котрих руски язик у службеним хаснованю. Заинтересовани за пописовачох ше приявюю виключно прейґ интернета зоз виполньованьом електронскей прияви на сайту Заводу за статистику, лєбо на сайту Попису.

Там мож пренайсц и термини котри важни за сполньованє шицких процедурох, та приявйованє за пописовачох тирва од нєшка по 5. авґуст, а резултати буду обявени 10. авґуста. Потим шлїдзи тестиранє знаня роботи на рахункару, обявйованє списку кандидатох за пописовачох котрих ше поволує на обуку, потим почина обука за пописовачох и на концу будзе обявена конєчна лїстина пописовачох.

По наших местох буду обявени информациї о тим, а тота робота будзе и плацена. Окреме нам важни пописоваче котри буду ходзиц од хижи до хижи, а зоз вибранима пописовачами отрима ше окремну схадзку о важносци попису.

Шицки други информациї буду ше пласовац прейґ урядового и сайту Националного совиту Руснацох, котри буду значни за успишну реализацию попису.

За шицки додатни информациї обявиц ше на моб. тел. 064 259 63 16 лєбо прейґ имейла racjoakim@gmail.com, martica.tamas@gmail.com и miroscakan@gmail.com.

Попис жительства у Републики Сербиї мал буц окончени прешлого, 2021. року, алє є пре пандемию преложени. Од достатих податкох буду завишиц шицки нашо дальши активносци, плани и проєкция будучносци у идуцих дзешец рокох, бо ше спрам попису, т.є. у зависносци од числа жительох, буду плановац и буджети за нашо школство, културу, и за шицки нашо здруженя и институциї, а у першим шоре велькосц нашого Националного совиту и його буджету.

