Од нєшка струя у Сербиї драгша за 3,4 одсто

БЕОҐРАД – Струя у Сербиї од вчера драгша за 3,4 одсто. Просекова цена струї за трошительох хтори маю право на ґарантоване подмирйованє по реґулованих ценох, а слово о обисцох и малих трошительох, од вчера виноши 7,867 динари по киловат-годзини, без таксох и порциї., пише на сайту Радио-телевизиї Войводини.

Согласносц за звекшанє на вимогу Електропривреди Сербиї дала Аґенция за енерґетику у децембру прешлого року. З оглядом на тото же звекшане и надополнєнє за обновлїви жридла енерґиї, як пишу новини Блиц, рахунки од фебруара буду векши за вкупно 7,9 одсто.

Просекови рахунок за електричну енерґию по обисцох коло 3 тисячи динари, та подрагшенє будзе виношиц коло 400 динари на мешачним уровню.

Предходне подрагшенє електричней енерґиї було 1. децембра 2019. року кед струя подрагшела за 3,9 одсто.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)