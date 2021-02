Од нєшка у Кули ревакцинованє

КУЛА – У општини Кула од нєшка почина лєм ревакцинация особох хтори ше пред тим вакциновани, а то вецей як 1.700 особи, дознава Рутенпрес од директора Дома здравя др Жарка Шевина.

Ревакциновани буду гражданє хтори прияли Синофармову тє. китайску вакцину, починаюци од 20. януара, док уж ревакциновани особи хтори пред тим прияли Файзерову.

Тото значи же нови особи хтори ище жадаю прияц першу вакцину муша причекац два, три тижнї, док ше нє окончи ревакцинованє, хторе ютре почина у шицких општинох заходнобачкого округу.

На тижньовим уровню у Ковид-амбуланти у Кули у прешлим тижню зазначени 49 нови случаї од чого єден зоз Керестура, од 173 тестованих.

