БЕОҐРАД – Пензионером од пондзелку на хижну адресу почню сциговац перши 700.000 пакети витаминох, од вкупно1,7 милиони котри обезпечела держава, преноши портал 021.

У пакету єст три витамини – витамин Ц, Д-3 и цинк – од дзевец розличних продуковательох, алє су по составу подполно исти.

Витамини достаню и медицинаре, ваготни жени и положнїци.

