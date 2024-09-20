Од рисунка и фотоґрафиї, по филм и ґрафични дизайн

Дарян Гарди (1994, Руски Керестур, Сербия) по законченю Штреднєй школи за дизайн „Боґдан Шупут” у Новим Садзе, започина свойо студиї на Академиї подобових уметносцох и дизайну у Братислави у ателєу илустрациї. Под час студийох одходзи на студийну черанку на Академию подобових уметносцох у Ґданьску, у Польскей, а потим, 2019. року ше уписує на Мастер студиї на Академиї применєних уметносцох у Праги (УМПРУМ), у ателєу илустрациї и ґрафики. Студиї закончує зоз маґистерску роботу у хторей илуструє и редизайнує сербски експериментални роман Милорада Павича, „Газардски словнїк”, а за хтору достава першу награду за найкрасшу кнїжку у Ческей Републики на медзинародним конкурсу за студентски дизайн „Graduation Project 2020”. Кнїжка потим „путує” през рижни вистави у Польскей и Словацкей.

У своєй пракси Дарян ше найчастейше враца ґу рисунку, фотоґрафиї, през филм аж по ґрафични дизайн. Часто роби зоз технїку колажу, а експеримент зоз материялом Дарян применює на своєй самостойней вистави „Argryrades” у ґалериї „XAO” у Праги, дзе зоз селотейпами „рисує” монументалну композицию през цали тидзень.

Ґу монументалному рисунку ше врацел и на своєй остатнєй самостойней вистави „TRANSPARENT” у ґалериї „Nova” у Братислави, дзе приказал свойо монотипи видруковани на текстилних материялох.

Окрем рисунку, фотоґрафия його други найчастейши формат, цо потвердзує и у своєй остатнєй авторскей кнїжки „Postcards from Krumlov I” („Розгляднїци зоз Крумлова I”) хтора представя визуални дньовнїк зоз городу Чески Крумлов, дзе є хвильково заняти у уметнїцкей школи. Остатнї роки Дарян ше найвецей занїма зоз филмом, дзекеди як ґрафични дизайнер, уметнїцки директор або у знїманю своїх авторских, експерименталних филмох.