Од Руского двору по Ядранске морйо

Кед ше звичайну бициґлу гонї рекреативно и пре задовольство, вец нє чежко одважиц ше и на таку драгу од Шиду по чарногорске побрежє. А праве на таку драгу ше одшмелєли браца Никола и Неманя Добриєвич зоз Шиду. Вони влєце єдней соботи пополадню рушели зоз Шиду у напряме Котору на нєлєгку драгу длугоку 600 километри од баби Ганчи при Руским дворе по Ядранске морє.

Перше застановйованє им було у Биєлїни (60 километри) дзе ноцовали. Внєдзелю предлужели до Власеници ище 106 километри коло рики Дрини. Оталь их драга водзела до Сараєва прейґ Романиї ище 92 километри. Ту одпочинули, єдли познати сараєвски чевапи и после дня и пол предлужели далєй. Нове застановйованє було у Конїцу (73 километри), а вец ютредзень предлужели по Мостар коло Неретви (78 километри). Гоч були вше вистатши, шмело рушели далєй ґу Билечи ище 96 километри, а потим кед сцигли до Котора, бул пияток коло 17 годзин.

– У паметаню нам найбаржей останє, а и там нам було найлєпше, од Конїцу по Мостар, попри Неретви. Вошли зме ше купац по пас при старим мосце, температура була нїзка, лєм 11 ступнї. На такей далєкей драги нам ше и ґуми попребивали, а швидка оправка тирвала коло 20 минути, та зме предлужовали далєй. Гонєли зме, без огляду чи моцне слунко, гоч нам найчежше було медзи Стоцом и валалчиком Берковичи коло 15 километри у Герцеґовини дзе драга нєровна, валали мали и празни, нїґдзе нїкого нєт – бешедую о упечаткох Никола и Неманя Добриєвич и додаваю же тиж стретали на драги бициґлистох зоз других державох.

Щиро припознаваю же у Котору пребували у апартману, одпочинули ше добре, а вец ше з оцом и мацеру врацели на авту назад, до Шиду. Потераз гонєли бициґли до Нового Саду и других местох, а од скорей плановали пойсц до Чарней Гори, алє им ше то витворело аж того року. А на нашо питанє же яки плани маю далєй кед слово о бициґлизме гваря꞉

– Плануєме нарок пойсц на найвисшу гору у Босни и Герцеґовини, на Маґлич, а тиж роздумуєме и же бизме могли гонїц аж до Австриї. Препоручуєме младим же би були активни бициґлисти, бо то здрави рекреативни спорт, а нє лєм же би шедзели коло компютерох – гвари Никола хтори помага бачикови Славенови у роботнї и Неманя хтори мастер економиста и заняти є у фабрики фарбох „Евроюг” у Шидзе.

Добриєвичово браца нам тиж гварели же окрем же були док були на драги у контакту з родичами прейґ таблету и баба Ганча Провчийова (мацерова мац) провадзела кадзи ше рушаю и бриґовала ше.

ГУМАНЕ ВОЖЕНЄ

Никола и Неманя ше цеша же тото їх гонєнє мало и гуманитарни характер. На бициґлох през Босну и Герцеґовину ношели таблїчку зоз числом телефона на хтори, хто их збачел, могол послац СМС порученє и на таки способ помогнуц у лїченю хорих дзецох на рака у Босни и Герцеґовини.

