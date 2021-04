Од соботи будзе преселєни пункт за вакцинованє

КУЛА – У ковид-амбуланти у Кули, 31. марца, зазначене рекордне число позитивних на вирус корона на дньовим уровню, понеже позитивни тест мали 37 особи зоз кулскей општини.

Иншак, як зме уж писали, кулска општина нєславни рекордер по числу заражених од општинох Заходнобачкого округу.

Цо ше дотика имунизациї, у Кули од соботи 3. априла пункт за вакцинованє будзе преселєни зоз МЗ Долнї город, на адресу Младежского дому хтори ше находзи у улїци Дюри Струґара число 54. Од 31. марца жителє кулскей општини маю на розполаганю и руску вакцину Спутнїк V.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)